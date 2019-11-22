Памятник Савве Ямщикову установят в Пскове

13:09, 22 ноября 2019, ПАИ

Памятник Савве Ямщикову — реставратору и историку искусств — установят в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решения приняла общественная комиссия городской администрации 22 ноября.

По словам Игоря Гаврюшина, председателя общего собрания благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого, бронзовая ростовая скульптора Саввы Ямщикова высотой 3 метра готова и ожидает транспортировки, а также получены необходимые согласования. Автор проекта — Александр Асафов, скульпторы — Михаил и Антон Плохоцкие.

Памятник установят на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова у Покровского комплекса. Скульптура будет находиться на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руины фундамента из известняка.

Также комиссия согласовала установку мемориальной доски Герою России Роману Соколову на фасаде дома № 4а на улице Индустриальной и присвоение новым улицам фамилии десяти Героев России - погибших солдат бригады спецназа и 6-й роты, а также лейтенанта советской армии Моисея Казакевича.