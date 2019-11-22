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Культура

Награды получили лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и обладатели стипендии губернатора

Состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области. Она прошла в Большом концертном зале филармонии 23 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Дипломы и сертификаты талантам вручила председатель Комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. Сертификаты на стипендию губернатора на текущий учебный год получили студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, участник Райнсбергского оперного фестиваля (Германия) Федор Сидяков, студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Михаил Зинин, Варвара Емельянова (постоянная участница концертных коллективов русских народных инструментов Санкт-Петербурга), Андрей Буянов (режиссер короткометражного фильма «На ощупь»), студентка Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Виктория Кухаренко.

Премию «Юные дарования Псковщины», которая присуждалась по итогам 2018/2019 учебного года, в номинации «Музыкальное искусство» получили Елисей Альт (Великие Луки, фортепьяно), Дарья Данильченко (Великие Луки, фортепьяно), Илья Иванов (Великие Луки, флейта), Алина Жолобова (Великие Луки, вокал), Светлана Ендальцева (Псков, фортепьяно), Елизавета Слезкина (Псков, гитара), Алексей Колосов (Псков, фортепьяно), Василий Черотченко (Псков, фортепьяно), Никита Цыкунов (Псков, баян), Алексей Манушин (Псков, баян), Прасковья Новикова (Великие Луки, скрипка), Елизавета Колесникова (Новосокольники, гусли), Глеб Семенов (Псков, фортепьяно), Дмитрий Ромачевский (Псков, сольный вокал), Мария Семёнова (Пустошка, фортепьяно), Ольга Янкевич (Пустошка, фортепьяно), Маркелова Кристина (Псков, эстрадное пение).

В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» награды удостоины Виктория Шейбакова (Псков, живопись) и Ольга Зинина (Псков, изобразительное и декоративно-прикладное искусство), в номинации «Хореографическое искусство» - Артем Тихомиров (Себеж).

В рамках торжества «Юные дарования Псковщины» выступили с областным симфоническим оркестром под управлением главного дирижера Николая Хондзинского.  На концерте прозвучали произведения Милия Балакирева, Ференца Листа, Александра Глазунова, Джулио Каччини, Лучано Берио, Габриеля Форе.

Премия «Юные дарования Псковщины» вручена в 23-й раз. За эти годы её обладателями стали около 700 человек.

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