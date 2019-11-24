Представитель завода: «Титан-Полимер» намерен не переманивать специалистов, а растить своих

13:28, 24 ноября 2019, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» не будет переманивать кадры с других псковских предприятий. Об этом заявил директор производства Герман Петрушко на встрече, посвящённой строительству завода в ОЭЗ «Моглино», которая проходит 24 ноября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Герман Петрушко подчеркнул, что предприятие будет растить собственных специалистов, набирать на работу будут псковичей. Он добавил, что все сотрудники пройдут программу обучения. Директор предприятия отметил, что в подготовке кадров будет задействован Псковский государственный университет.

Герман Петрушко добавил, что благодаря заводу «Титан-Полимер» сможет получить развитие и сельская местность – на предприятии, например, будут работать жители соседней с ОЭЗ «Моглино» деревни Тямша. «Сделаем мониторинг и однозначно отправим кого-то из них обучаться навыкам диспетчера в ту же Италию», - сказал он и отметил, что уже сегодня завод готов направить на обучение 8 человек.

Руководитель завода привёл в пример Омск, где предприятия группы компаний «Титан» также прошли процесс набора кадров. По его словам, там не переманивались специалисты с других производств, даже несмотря на разный уровень зарплат.