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Политика

Антон Минаков: Нам нужны крупные предприятия

«Нам нужны крупные предприятия», - заявил депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков на встрече, посвящённой строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», которая проходит в Пскове 24 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Антон Минаков отметил, что до тех пор, пока в регионе не будет крупных промышленных предприятий, области придётся рассчитывать только на федеральные средства. «Есть предприятия, которые готовы принести деньги в бюджет, а это огромные для нашего региона деньги», - сказал парламентарий.

При этом он обратил внимание на экологическую составляющую и добавил, что предприятия региону нужны, но не в ущерб здоровью жителей.

Парламентарий пообещал, что лично изучит все документы, которые уже готовы по строительству завода, а также предложил провести ещё одну независимую экологическую экспертизу. «Мы - депутаты, и должны верить документам», - заключил Антон Минаков.

Завод в Псковской области будет выпускать БОПЭТ-пленку и ПЭТФ-гранулы. Возвести его планируют в границах особой экономической зоны «Моглино». 

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  • Строительство завода «Титан-Полимер»
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