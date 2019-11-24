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Общество

Связанные с химическими технологиями и полимерами направления откроет ПсковГУ

Псковский государственный университет откроет направления, связанные с химическими технологиями и полимерами. Об этом сообщила проректор вуза по учебной работе Ольга Серова на встрече, посвящённой строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», которая проходит в Пскове 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы начинаем процесс лицензирования новых направлений, у нас есть специалисты, которые готовят образовательные программы», - отметила Ольга Серова. Она добавила, что вуз не готовил химиков на протяжении многих лет.

По словам проректора, одним из партнёров вуза будет завод «Титан-Полимер», однако учебная программа разрабатывается построена таким образом, что вуз станет готовить специалистов для всех предприятий, которые будут открыты в Псковской области и войдут в химический кластер.

Ольга Серова подчеркнула, что ПсковГУ должен не только заниматься обучением, но и вести научную деятельность, поэтому вуз рассчитывает на базу предприятий для проведения совместных научных исследований. Кроме того, это даст возможность студентам вуза поступать в аспирантуру самых разных химических институтов страны, о чём уже есть договорённости, сказала проректор.

Также она объявила, что уже 17 декабря специалисты завода «Титан-Полимер» придут в колледж ПсковГУ для подбора сотрудников на разнообразные специальности, для которых требуется среднее образование.

«Мы работаем со всеми предприятиями. Университет отвечает за трудоустройство наших выпускников в течение трёх лет. Не секрет, что сегодня трудоустроиться сложно», - добавила Ольга Серова.

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