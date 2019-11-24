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Общество

В Пскове ищут родственников Богданова Михаила

В Пскове и области ищут родственников Михаила Богданова. Он родился  в этом городе в 1926 году, в 1944 году был призван на фронт. После Победы вернулся, проходил лечение в местном госпитале, рассказала волонтерам программы «Жди меня» внучка Михаила Богданова - Наталья. 

Именно в госпитале он познакомился с будущей женой - Ниной. В феврале 1951 года они сыграли свадьбу, в том же году у них родился сын Юрий, это отец заявительницы, написавшей в телепрограмму. 

Супруги переехали в Горьковскую область, в деревню Старая Рудка. Год спустя Михаила не стало, он даже не успел увидеть своего второго ребенка - мальчик появился на свет уже после смерти отца. 

«Бабушка с двумя маленькими детьми уезжает из родных мест от своих родственников и родственников мужа на постоянное место жительство в город Рубцовск Алтайского края. Она никогда и никому ничего не рассказывала о Богданове Михаиле. Все документы, свидетельство о браке и военный билет и наградной лист, мы нашли после ее смерти в 2014 году. Среди бумаг найдена фотография с надписью «моим дорогим внучатам Юрочке и Олежке от бабушки и дядей на память. г.Псков, декабрь 1956 г. », - написала девушка. 

Свекровь проживала в Пскове, ее звали Мария Богданова. Там же, как полагает заявительница, проживали еще два ее сына.

«Вполне возможно, в Пскове остались родственники моего деда Богданова Михаила. Помогите найти родственников», - обратилась с просьбой Наталья. 

Если вы знаете что-либо о семье Богдановых в Пкове, откликнитесь. Написать можно волонтерам на адрес pskovnews@mail.ru. В теме письма укажите «Богдановы». 

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