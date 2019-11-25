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Общество

Тепло вернётся в дома жителей улиц Никольской и Владимирской на окраине Пскова к вечеру

К вечеру 25 ноября тепло в полном объеме вернётся в многоквартирные дома на улицах Никольской и Владимирской в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев.

Он отметил, что временно была прекращена работа котельной № 20, сейчас она уже возобновилась. По поводу сообщений о том, что в квартирах по-прежнему холодно, Александр Коростелёв сказал, что ситуация исправится в течение часа. «Не всё сразу, все-таки объем большой, через час всё будет нормально», - заверил он.

Ранее директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов сообщил, что жители деревни Родина остались без тепла из-за остановки районной котельной. По его словам, неполадки были вызваны проблемами с электроснабжением. Сейчас температура в многоквартирных домах восстанавливается, но батареи не слишком теплые.  

Котельная № 20 обслуживает 18 центральных тепловых пунктов, которые расположены на Коммунальной, 59а, 67, 77, 48, 25; Кузбасской дивизии, 30а; Юбилейной 62, 71б, 89, 87а, 34;  Западной, 3, 4 и 8; Рижском проспекте, 69 и 49, Рокоссовского, 10 и Байкова, 4.

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