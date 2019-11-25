В Псковской области российские и белорусские стражи порядка обменялись опытом работы

20:16, 25 ноября 2019, ПАИ

В городе Себеже в рамках акции «Безопасные дороги детям» прошла встреча сотрудников УГИБДД УМВД России по Псковской области и коллег из Республики Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В администрации Себежского района состоялось заседание «круглого стола» с участием сотрудников органов внутренних дел Псковской и Витебской областей, а также представителей сферы образования и культуры, руководителей общественных объединений.

Собравшиеся обменялись опытом организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, вовлечения детей и подростков в мероприятия, помогающие сформировать безопасную модель поведения на дороге.

Был представлен инновационный опыт Псковской области по обучению детей Правилам дорожного движения с использованием робототехники - «Безопасный город – детям», реализуемый с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Необходимо развивать и популяризировать среди детей деятельность юных инспекторов движения, а также привлекать в ЮИДовское движения всех школьников и дошкольников. В этом мнении были единодушны все собравшиеся. Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семёнов отметил, что в настоящее время на территории России реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», в рамках которого разработана новая концепция развития отрядов ЮИД. Так, к 2024 году планируется вовлечь в отряды ЮИД до полумиллиона обучающихся.

Эта концепция направлена прежде всего на обучение участников отрядов ЮИД основам Правил дорожного движения и методам пропаганды безопасного участия в дорожном движении. Она предполагает использование новых форм и методов мотивации детей с учетом реализации их собственных проектов по безопасности дорожного движения. Это поможет сохранить не одну жизнь и сделает дороги страны более безопасными для каждой категории участников дорожного движения.

О том, какая работа осуществляется детьми из отрядов ЮИД по обучению дошкольников Правилам дорожного движения, наглядно продемонстрировали помощники ГИБДД из Себежской основной общеобразовательной школы.

Ребята подготовили для воспитанников себежского детского сада «Солнышко» сценическое выступление и рассказали будущим школьникам о важности соблюдения требований дорожной безопасности. Малыши наградили ЮИДовцев улыбками и аплодисментами. Добавим, что гостями этого представления стали также псковские и белорусские стражи порядка, которые подарили юным себежанам обучающие раскраски по Правилам дорожного движения.

Кроме того, в Себежском районном культурном центре свою программу по профилактике детского травматизма «Урок в лесной школе» представили педагоги и работники культуры. Интересная композиция, динамичная музыка, подарки от сотрудников Госавтоинспекции – все это создало для детской аудитории атмосферу настоящего праздника.

Завершилась эта международная встреча танцевальным флешмобом и запуском в небо алых шаров, что стало еще одним напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.