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Общество

Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»

Врач межрайонного инфекционного отделения филиала «Пустошкинский» Новосокольнической межрайонной инфекционной больницы Ольга Степанова пополнила список кандидатов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». Соответствующую заявку прислала редакция газеты Пустошкинского района «Вперёд».

«Имя Ольги Викторовны Степановой прочно переплетается с историей здравоохранения района – более 50 лет минуло с тех пор, как после окончания медицинского института молодым специалистом она прибыла в Пустошку. Все эти годы Ольга Викторовна оказывает профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается», - отмечается в письме.

«Жители района, гости нашего края знают и уважают Ольгу Викторовну, как доброго, милосердного и внимательного человека.  К ней идут с разными проблемами, она умеет выслушать каждого, дать профессиональный совет, а при необходимости отвести к врачу-специалисту», - подчеркнули в редакции газеты.  Кроме своей непосредственной работы, Ольга Степанова занимается просветительской деятельностью, информирует жителей о необходимости вакцинации, соблюдении правил гигиены.

За годы работы она сумела сформировать профессиональный и дружный коллектив отделения, который обслуживает население не только Пустошкинского, но и Себежского района. «Множество пациентов благодарны Ольге Викторовне за её душевную щедрость, профессионализм  и доброту. Лечить людей для династии Степановых – дело семейное, муж и сын Ольги Викторовны тоже врачи. За честный многолетний труд Ольга Викторовна неоднократно поощрялась разными наградами, а в 1981 году была награждена орденом «Знак Почёта». Этот человек достоин самого высокого народного признания», - заявили авторы заявки.

В этом году «Народному признанию» исполняется 10 лет. Юбилейная премия будет присуждена в 12 номинациях: Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

По правилам награды, претендовать на её и выдвигать кандидатов может любой желающий, главное - претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Для выдвижения необходимо заполнить бланк и приложить к письму  фотографию претендента.

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