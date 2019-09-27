Магазин «Манго» в Пскове готовится к «Черной пятнице»

18:01, 26 ноября 2019, ПАИ

Магазин «Манго» в Пскове готовится к «Черной пятнице». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТРК «Акваполис», на первом этаже которого и расположен магазин модного испанского бренда.

29 ноября псковичи смогут купить в «Манго» любимую одежду со скидками. Размер скидки, которая действует в дни распродаж, бренд озвучивает накануне заветного дня. Поэтому рекомендуется следить за последними новостями магазина накануне «Черной пятницы».

Бренд «Манго» специализируется на производстве одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Под маркой выпускаются также часы, нижнее белье и парфюмерия. Бренд основали в 1984 году братья Айзак и Нахман Андик. В 2014-м испанский бренд запустил линию одежды plus-size Violeta by MANGO. На 2015 год дизайнером марки является Адам Липпс. Бренд Mango представлен в 105 странах мира.