Бездействие партии «Яблоко» может обернуться роспуском собрания депутатов в Гдове

22:45, 26 ноября 2019, ПАИ

Бездействие партии «Яблоко» в Псковской области может обернуться роспуском депутатов городского поселения «Гдов», пишет портал «Невские новости».

Отмечается, что причиной для этого стали обстоятельства главы администрации городского поселения «Гдов», члена партии «Яблоко» Юлии Кузнецовой, которая не отчиталась в установленный срок перед собранием депутатов городского поселения. Суд посчитал бездействие в течение трех месяцев нарушением закона об общих принципах организации местного самоуправления в России, а также основанием для роспуска собрания.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юлии Кузнецовой на пост главы администрации Гдова в феврале 2018 года.