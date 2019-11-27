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Общество

Эксперт: Нуждаемость в стоматологической помощи в Псковской области составляет 95 процентов

Нуждаемость в стоматологической помощи в Псковской области составляет на сегодняшний день 95 процентов. Такие данные озвучил в эфире ПАИ- live 27 ноября главный врач псковской областной стоматологической поликлиники Владимир Бируля.

Он подчеркнул, что у каждого жителя есть те или иные проблемы с зубами. «Для того, чтобы этого не было, нужно заниматься профилактикой. Проще и дешевле заниматься профилактикой, чем заниматься дорогостоящим лечением», - добавил он.

Владимир Бируля сообщил, что примерно 80 процентам всех детей области требуется стоматологическая помощь. Высоки показатели по кариесу.

«Такая высокая заболеваемость определяется состоянием эпидемиологической ситуацией, структурой питания, демографической ситуацией — больше детей стало рождаться. Учитывать следует и материально-техническую базу», - добавил он.

На сегодняшний день в Псковской области работает одна детская поликлиника, «которая является отделением городской стоматологической поликлиники» и при областной больнице есть кабинет, который принимает маленьких пациентов из области.

Говоря о взрослом населении, доктор отметил, что сейчас растет доля осложненного кариеса. Причина — пациенты слишком поздно обращаются в учреждения.

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