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Острович предстанет перед судом за избиение полицейских

36-летний житель Островского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Вечером 10 августа на автомобильной дороге в Пыталовском районе пешеход нарушил правила дорожного движения на глазах у инспекторов ДПС. После он подошел к служебному автомобилю и нанес удар кулаком по лицу находящегося за рулем полицейского. Затем он ударил головой в лицо его напарника, который подбежал, чтобы удержать дебошира.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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