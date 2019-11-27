«Парта героя» появилась в псковской школе

19:48, 27 ноября 2019, ПАИ

27 ноября в псковской школе №12 благодаря партийному проекту «Единой России» «Новая школа» появилась парта героя России, выпускника учреждения Алексея Ширяева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В торжественном мероприятии по этому поводу приняли участие представители местной власти, партийцы, сослуживцы Алексея Ширяева из отряда специального назначения «Зубр», педагоги и около 400 учащихся. Началось оно с просмотра фильма о герое, который учился здесь с 1981 по 1991 годы. После этого была объявлена минута молчания.

«Те события, о которых мы сегодня говорим, это история не столь далекая, это история буквально вчерашнего дня. Только задумайтесь! Человек, который погиб, защищая Родину, ходил по тем же коридорам, по которым ходите вы, ел в той же столовой, в которой кушаете вы, сидел за теми же партами, за которыми сидите вы, учился у тех же учителей, жил в вашем дворе и стал героем», - обратилась к школьникам уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Она отметила, что акция «Единой России» имеет серьезный смысл – это не формальный символ, а возможность прикоснуться к истории и почувствовать связь между поколениями для тех, кто достоин, кто своим трудом, отношением к учебе, друзьям, гражданской позицией, заслужит это право – сесть за парту героя.

«Он был настоящим. И я хочу, чтобы каждый из вас в своей маленькой или уже почти взрослой жизни каждый день, вне зависимости от обстоятельств, был настоящим. У каждого из вас есть основание для своего ежедневного подвига – защитить или хотя бы не обидеть», - сказала член общественного совета партпроекта «Крепкая семья», начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

На парте героя размещена информация о подвиге выдающегося выпускника этого образовательного учреждения, его биография и фотография, а также QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно подробнее узнать о подвиге героя.

Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове, учился в общеобразовательной средней школе № 12. В составе отряда спецназа принимал участие в командировках на Северный Кавказ, погиб 8 марта 2000 года. При смене позиции он заметил упавшую и неразорвавшуюся рядом с группой сослуживцев гранату и, спасая жизни товарищей, накрыл ее своим телом. 27 октября 2000 года Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание героя России. С 2011 года его имя носит школа, в которой он учился.