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Общество

Юный пскович отправится на футбольный матч ЦСКА – «Лудогорец» вместе с Михаилом Ведерниковым

Воспитанник Центра помощи детям города Пскова Дмитрий Жолудь, который остался без родительского попечения в 2018 году и имеет инвалидность, посетит футбольный матч ЦСКА –«Лудогорец» в Москве вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

27 ноября Дмитрий Жолудь встретился с капитаном футбольного клуба ЦСКА Игорем Акинфеевым, который и подарил мальчику три билета на предстоящий футбольный матч. Кроме того, Дмитрий Жолудь смог понаблюдать за тренировкой команды ЦСКА. Всего в Москве юный пскович проведет три дня.

Дмитрий Жолудь имеет ряд заболеваний: доброкачественное новообразование спинного мозга, приобретенные деформации костно-мышечной системы и другие. Все необходимые обследования и лечение мальчик проходит в медицинских центрах Санкт-Петербурга и Москвы. 18 декабря мальчику будет проведена операция по квоте в ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт» имени Г. И. Турнера».

В преддверии 2018 года Дмитрий Жолудь при содействии Михаила Ведерникова получил видео-послание от своего кумира – футболиста Игоря Акинфеева. Кроме того, Михаил Ведерников организовал экскурсию в телевизионную студию компании «ГТРК Псков», где Дмитрий Жолудь посидел за режиссерским пультом, попробовал себя в роли ведущего выпуска новостей и увидел, как записывают новогоднее поздравление губернатора.

Дмитрий Жолудь

12-летний мальчик из-за своего заболевания не смог отправиться с друзьями из Центра помощи детям на цирковое шоу братьев Запашных в Москву. Но Михаил Ведерников принял решение организовать для мальчика индивидуальную новогоднюю программу. 29 декабря специально для Димы экскурсовод провел увлекательную экскурсию по Пскову.

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