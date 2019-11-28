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Общество

Депутаты предлагают ввести ответственность для юрлиц за нарушения правил использования символов Псковской области

Депутаты Псковской городской Думы направят в Псковское областное Собрание законодательную инициативу о введении ответственности для юридических лиц за нарушения правил использования официальных символов Псковской области. Такое решение парламентарии приняли на сессии 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил коллегам парламентарий, автор законодательной инициативы Олег Брячак, на сегодняшний день в областном законе прописана ответственность только для физических и должностных лиц. Он не исключает, что у юридических лиц может возникнуть идея как-то использовать символы, например, добавить какой-то элемент на флаг области для рекламы своего предприятия.

Олег Брячак добавил, что областной закон предполагает штраф или предупреждение за неправильное использование символов.

В 2019 году у Псковской области появились свои герб, флаг и гимн.

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