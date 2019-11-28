Комитет по охране памятников проверит ход ремонтных работ в Гельдтовой бане в Пскове

14:23, 28 ноября 2019, ПАИ

В июне 2020 года специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проверят ход ремонтных работ в Гельдтовой бане в Пскове. Об этом сообщил заместитель председателя Алексей Наливко.

Он отметил, что по проекту реконструкции все документы собственник здания собрал, но с большой задержкой, поскольку много времени ушло на получение разрешения от Росрыболовства. Теперь, по словам Алексея Наливко, собственник готов приступать к работам. По первоначальному договору ремонт должен быть завершён к лету 2020 года.

Депутаты уточнили, возможно ли применение штрафных санкций к собственнику. Алексей Наливко ответил, что это возможно, но только после проведения проверки. Штрафы для юридических лиц составляют от 200 тысяч рублей, добавил он.

Как пояснил представитель собственника – компании «Сити Сервис» - Максим Евдокимов, разрешение Росрыболовства удалось получить только в октябре текущего года, с третьей попытки, без него же работы невозможны, поскольку баня находится в водоохранной зоне.

Депутат Денис Иванов уточнил, сохранится ли функция бани у здания. Он пояснил, что его беспокоят обнажённые люди, которые будут выбегать из бани тогда, когда рядом, в Финском парке, гуляют дети. «Я там сам с детьми на роликах и велосипедах катаюсь», - пояснил парламентарий.

Максим Евдокимов отметил, что сохранение функции бани было одним из требований при продаже здания, поэтому там планируется баня на 40 мест и кафе.

Депутат Олег Брячак предложил расторгнуть с собственником договор, поскольку, очевидно, что завершить реконструкцию в обозначенный договором срок не получится.

Заместитель главы администрации города Валентина Зубова сказала, что в случае расторжения договора придётся выплатить собственнику 8 млн рублей, за которые он купил здание, а также компенсировать все его затраты на подготовку документации по реконструкции. Она заметила, что даже обращение в суд большого эффекта в этом случае не даст: возможно, лишь будет снижена сумма компенсации за документы.

В итоге парламентарии приняли к сведению информацию по ситуации с Гельдтовой баней.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня того же года состоялся конкурс: здание приобрела компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. По договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта (баня) на 49 лет.