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Культура

Какие артисты выступят в Пскове в декабре: афиша концертов и спектаклей

Декабрь для Пскова будет несколько беднее на визиты иногородних артистов, видимо, все уже начали подготовку к Новому Году. В числе тех, кто выступит перед псковичами накануне праздников, оказались рок-музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, а также известные актёры.

7 декабря в Псков приедет акустический дуэт «Винтик и Шпунтик». Сергей Спирин и Алексей Ишков - это основной костяк, мозги, сердце и душа группы петербургской панк-группы «Карантин». В баре Нора они исполнят акустические версии песен коллектива, а также каверы на известные и не очень рок-группы.

12 декабря в 20:00 на сцене Псковской филармонии вновь выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Николая Хондзинского. Прославленный коллектив исполнит программу из произведений С. Прокофьева, Э. Элгара и С. Рахманинова.

14 декабря в 17:00 в БКЗ состоится оперетта И. Штрауса «Летучая мышь». Восхитительные арии прозвучат в исполнении артистов театра «Петербургская оперетта», которые обещают погрузить зрителей в мир, где царят музыка, танец, юмор, красота, и где все служат одной королеве, имя которой Любовь.

В этот же день в 20:00 в клубе «Тир» прозвучит русский рок на виолончелях в исполнении московской группы Vespercellos. На концерте можно будет услышать песни из всего среза русскоязычного рока – от ДДТ до «Короля и Шута», от «Гражданской Обороны» до «Арии», и всё это – без слов, но предельно красноречиво. 

Фото с сайта event40.ru

23 декабря в 19:00 в БКЗ филармонии выступит самый «интеллигентный комик» проекта «Stand Up» Иван Абрамов. Юмор артиста классифицируют как эстетически-приятный, зрителей сольного концерта Ивана Абрамова в Пскове ожидает неповторимый микс из ярких образов, знакомых ситуаций, тонкого юмора и музыкальных импровизаций. Такой коктейль придется по вкусу даже самому изыскательному гурману юмора.

27 декабря в баре Нора состоится акустический концерт участников группы «7 отличий» (Череповец). Это молодой проект, играющий музыку в формате поп-рока с элементами регги, панка, блюза и фанка. Ребята называют свое направление позитивным роком, не идут на поводу у модных тенденций и «рубают рок без правил». Зрителей ждёт мощный мелодичный женский вокал и позитивная энергетика, которую дарит группа на своих концертах.

Фото бара Нора

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