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Общество

Художественный колледж планируется открыть в Пскове

Вопрос создания в Пскове художественного колледжа подняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон на рабочей встрече с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в Москве. Учебное заведение планируется разместить на базе исторического здания Псковской духовной семинарии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, участники встречи рассмотрели особенности реализации проекта. Предполагается, что в колледже будут обучать специалистов в области прикладных искусств, реставрации и хорового исполнительства.

«Псковская область комплексно вошла в реализацию всех мероприятий национальных проектов. Сегодня в муниципалитетах уже идет активный процесс обновления инфраструктуры и материально-технической базы образовательных организаций», — рассказал глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что по нацпроекту «Демография» в Псковской области в ближайшее время откроются сразу несколько детских садов. Это позволит существенно увеличить число мест для детей раннего возраста. В Псковском районе и Великих Луках в этом году уже открыты два детских сада для детей до 3 лет.

В регионе, отметил губернатор, ведется активная работа по модернизации материально-технической базы учреждений образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтированы более 20 школьных спортивных залов. В сельских школах открыты восемь Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа в этом направлении продолжается. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» к концу года откроются 15 современных мастерских в рамках проекта WorldSkills.

По словам Михаила Ведерникова, большая работа проведена и в части строительства новых образовательных заведений. В этом году открылась новая школа в Дно, в 2018 году - школа в Великих Луках. Там же идет строительство еще одной школы на 800 мест.

На встрече отмечалось, что Псковская область готова строить больше одной школы в год, так как существует острая потребность в открытии новых учреждений образования, подчеркну губернатор. Михаил Ведерников попросил оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. Ольга Васильева пообещала, что вопрос дополнительной поддержки региону будет проработан.

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