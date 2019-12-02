Четвёртое место заняла ОЭЗ «Моглино» в профильном рейтинге инвестиционной привлекательности

12:02, 02 декабря 2019, ПАИ

Четвёртое место заняла особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам 2019 года «Моглино» поднялось в рейтинге сразу на несколько пунктов, войдя в первую группу.

«Моглино» сохраняет лидирующие позиции по обеспеченности земельными ресурсами, инфраструктурой, а также информационной открытости. В особой экономической зоне установлена наиболее привлекательная для инвесторов стоимость аренды и покупки земельных участков. В качестве преимуществ «Моглино» также названо географическое положение и транспортная доступность.

Также высокой инвестиционной привлекательности способствует и широкий спектр услуг. В частности, услуги по сопровождению процессов проектирования, технологического присоединения, перечень эксплуатационных услуг, а также, выполнение функций технического надзора.

Для максимально комфортных условий внедрения иностранных инвесторов на российский рынок в «Моглино» сформирован пул партнеров (налоговый, юридический, инжиниринговый консалтинг, проектирование, строительство) с большим опытом работы с иностранным бизнесом.

Рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России является частью «Бизнес-навигатора по ОЭЗ России». Его третий год подряд разрабатывает Ассоциация развития кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития России.