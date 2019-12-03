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Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

В шести регионах России более 20% населения имеют зарплаты более 100 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости

Лидером в текущем году стала Чукотка. Здесь 32,1% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. Второе место с показателем 31,7% - у Ямало-Ненецкого автономного округа. Замыкает тройку лидеров Москва. 27,4% её жителей получают более 100 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо них в первую десятку также вошли Магаданская область – 26,1%, Hенецкий автономный округ – 25%, Сахалинская область – 20,9%, Саха (Якутия) – 17,7%, Камчатский край – 17,5%, Ханты-Мансийский автономный округ – 17,2% и Санкт-Петербург – 12,5%.

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