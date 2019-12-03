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Общество

42,5% жителей Псковской области привились от гриппа

По состоянию на 1 декабря в Псковской области за счёт федерального бюджета привито против гриппа 247 тысяч 49 человек или 87,4% привитых от плана иммунизации. За счёт других источников привито 20 тысяч 683 человека. Всего процент привитых от численности населения Псковской области составляет 42,5%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За прошлую неделю с 25 ноября по 1 декабря в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 975 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 955. Заболеваемость по области выше недельного эпидемического порога на 9,8%, в Пскове – ниже на 2,2%.

За неделю госпитализированы 99 человек.

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