«Мы пскопские!»: Юлия Пересильд рассказала Ивану Урганту о происхождении своей фамилии

01:02, 03 декабря 2019, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире от 2 декабря она не только представила новый фильм «Конец сезона», но и рассказала ведущему Ивану Урганту о том, что означает её необычная фамилия.

«В основе фильма - оригинальный конфликт: три сестры мечтают о возвращении в Москву. Интересно! Одну из главных ролей сыграла наша сегодняшняя гостья - Юлия Пересильд!» - в начале встречи представил актрису Иван Ургант.

«Я выяснил, что оказывается у тебя прибалтийская фамилия - Пересильд», - продолжил ведущий.

«Да! И я этому очень рада. Сейчас мы всё рассекретим. В моей фамилии всегда была какая-то загадка, никто точно не знал прибалтийская она или нет. Вот приезжаешь в Израиль, вдруг кто-то дописывает букву «т» - «Пересильдт» - вроде бы, и там своя. Приезжаешь в Норвегию, в Германию - вроде, и там своя. Сейчас я просто выдаю «секрет на миллион», сдаюсь. Это эстонская фамилия. Моя сестра живёт в Таллине, хоть и родилась в Пскове. Мы все из Пскова! Пскопские мы!» - рассказала актриса.

«Вот Псков, а недалеко от Пскова... ну, как недалеко, совсем в другой стороне находится город Луга, и там тоже была «эстонская колония», Ургант - это тоже эстонская фамилия. Мы все - эстонцы», - пошутил Иван. «Ваня! Я теперь поняла, почему так часто прихожу к тебе на передачу [актриса приходила на эфир к Урганту уже не менее семи раз - ПАИ]», - рассмеялась Юлия Пересильд.

«Ты знаешь, как переводится твоя фамилия?» - поинтересовался Иван. «Есть два перевода - «семейный мост» или «ёж», - ответила актриса. «Какой всё-таки богатый эстонский язык!» - отреагировал Ургант.

«В прибалтийских странах я себя комфортно чувствую. Мне там хорошо, они спокойные люди, не дергаются», - призналась Пересильд.

Затем Иван Ургант проанонсировал выход в прокат 5 декабря фильма «Конец сезона» Константина Худякова. «Три сестры живут не очень хорошо, дело происходит в 90-е. Ты играешь старшую сестру, ты замужем за Донатасом. Недолго, конечно, вы выбирали имя для литовца... Это новое прочтение Чехова, прям классика: всё плохо и плохо, и плохо, и заканчивается плохо», - на свой манер пересказал Ургант содержание ленты.

«Столько фильмов, а я до сих пор не научилась на себя смотреть да ещё и при людях», - призналась Юлия после просмотра небольшого отрывка.

В заключение Иван и Юлия (оба - родители дочек) показали, как выглядел бы «любимый мульфильм всех девочек» - «Холодное сердце-2», если бы это была пьеса, которая идёт в разных российских театрах. Ургант и Пересильд в образах Анны и Эльзы (главные героини мультфильма) показали несколько миниатюр с оммажем Чехову.