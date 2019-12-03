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Спорт

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новому проекту

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новой проектной документации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания администрации региона передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников пояснил, что изначально проектно-изыскательские работы были выполнены некорректно, и в ходе исполнения контракта появилась необходимость внесения существенных изменений в проектно-сметную документацию.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что 25 ноября новая проектная и сметная документация была передана в ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» для повторного получения положительного заключения государственной экспертизы. В адрес подрядчика направлены замечания для устранения.

Александр Братчиков доложил о ходе реконструкции стадиона. Он напомнил, что подрядчиком выступает АО «Стройтрансгаз». Стоимость работ составляет 747 млн 381 тыс. 410 рублей, источник финансирования - средства федерального бюджета в рамках программы проведения Ганзейских дней.

В декабре 2018 года в соответствии с условиями контракта подрядной организации был выплачен аванс в объеме 224 млн 214 тыс. 423 рубля (30%). В I очередь строительства входят реконструкция наружных инженерных сетей с подключением к действующим городским сетям; строительство большой и малой трибун, административного здания с кассами; реконструкция большого футбольного поля с беговыми дорожками, благоустройство территории и организация гостевых парковок. На сегодняшний день выполнены административное здание, большая и малая трибуны готовы на 60%, наружные инженерные сети - на 50%, ограждение стадиона со стороны улицы Кузнецкой - на 35%, внутренние инженерные сети - на 50%. Отставание от графика производства работ на объекте превышает 2 месяца.

Александр Братчиков добавил, что 26 ноября по инициативе Михаила Ведерникова прошло совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец по вопросу завершения строительства стадиона «Машиностроитель». Администрации Пскова поручено обратиться в Министерство спорта Российской Федерации с просьбой о возврате неиспользованных в 2019 году средств в сумме 170 млн. рублей в федеральный бюджет, а также о выделении средств на завершение реконструкции объекта в 2020 году в сумме 244 млн рублей (170 млн рублей – возвращённый лимит 2019 года и 74 млн рублей дополнительных средств, не превышающих 10% первоначальной стоимости контракта). Выполнение достигнутых договорённостей позволит ввести стадион в эксплуатацию до 1 августа 2020 года.

Михаил Ведерников подчеркнул, что у города есть все шансы получить деньги на вторую очередь реконструкции «Машиностроителя».

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