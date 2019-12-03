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Общество

Ремонт музыкальной школы на улице Советской в Пскове завершат в начале 2020 года

Ремонтно-реставрационные работы в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове (улица Советская, 44) завершат в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире новой передачи «Лицом к городу» 3 декабря на сайте Псковского агентства информации.

Александр Братчиков уточнил, что основные работы, как и закупку большей части музыкальных инструментов, завершат к концу 2019 года.

На время ремонтных работ музыкальная школа располагается по адресу: Комиссаровский переулок, 7а. По словам жителей этого дома, они уже «изучили все гаммы».

На капитальный ремонт здания школы на улице Советской направлены 104 млн рублей. Кроме этого, за 35,7 млн закупят музыкальные инструменты и мебель для учебных классов и концертного зала.

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