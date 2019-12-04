Что смотреть в кино: «Война токов» с Камбербэтчем, «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк и «Сиротский Бруклин» с Нортоном

15:14, 04 декабря 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: «Война токов» - историческая драма о противостоянии Томаса Эдисона и Николы Теслы, неонуарный детектив Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин» и «Рождество на двоих» - предпраздничный ромком с Эмилией Кларк в главной роли.

«Война токов»/ The Current War

Историческая драма Альфонсо Гомеса-Рехона («Я, Эрл и умирающая девушка»), которую по касательной, как и многие другие ленты, в 2017 году зацепил громкий секс-скандал с участием продюсера Харви Вайнштейна. В итоге ни в чем не повинным создателям пришлось ждать два года пока все уляжется: сейчас бурление в Голливуде вроде как приутихло и долгострой «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем, Майклом Шенноном, Томом Холландом и Николасом Холтом все же выходит на большие экраны.

Фильм рассказывает о противостоянии в XIX веке промышленных гениев-инженеров Томаса Эдисона (Камбербэтч), Николы Теслы (Холт) и Джорджа Вестингауза (Шеннон). Тесла и Эдисон практически одновременно изобрели разные виды токов – постоянный и переменный – и весьма продолжительное время ожесточенно спорили о том, какой же из них использовать в США будет рациональнее.

Естественно, в «Войне токов» важен не всем известный результат, а сам процесс: вымученный, конфликтный и напряженный, который, возможно, невольно станет отражением весьма непростой истории создания и выпуска самого фильма.

Вайнштейна на посту продюсера сменил Тимур Бекмамбетов (который, к слову, в 2012 году сам планировал поставить картину), к проекту приложил продюсерскую руку Мартин Скорсезе. Премьера «Войны токов» состоялась еще в 2017 году на кинофестивале в Торонто.

В прокате с 5 декабря.

«Сиротский Бруклин»/ Motherless Brooklyn

Вторая режиссерская работа актера Эдварда Нортона после сахарной мелодрамы «Сохраняя веру» практически двадцатилетней давности. Теперь же Нортон резко меняет направление и снимает неонуарный детектив по одноименному роману писателя Джонатана Летема 1999 года, но уже в декорациях Нью-Йорка 1957-го. Главную роль в фильме исполнил сам Эдвард Нортон.

В центре криминальной драмы – частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий синдромом Туретта и начинающий расследовать убийство своего друга и наставника, сыщика Фрэнка Минны (Брюс Уиллис), который когда-то вызволил Эссрога и еще троих сирот из приюта и сделал своими агентами-помощниками. Постепенно Лайонел погружается в преступный мир города, где причины смерти опекуна-товарища приведут его к коррумпированным политическим лидерам Нью-Йорка.

Помимо самого Нортона центральные роли в фильме исполнили Алек Болдуин и Уиллем Дефо. За визуальную сторону «Бруклина» отвечает оператор Дик Поуп, работавший с Нортоном в «Иллюзионисте». Фильм по сценарию самого Нортона, который готовился к съемкам почти 20 лет, могли срежиссировать Дэвид Финчер, Пол Томас Андерсон и Беннетт Миллер («Капоте», «Человек, который изменил все»), а в итоге картину поставил сам Нортон. Одну из песен к ленте, по просьбе режиссера, написал лидер Radiohead Том Йорк.

В прокате с 5 декабря.

«Рождество на двоих»/ Last Christmas

Фильм - рождественская (предновогодняя) карамелька с Эмилией «Матерью драконов» Кларк в главных ролях. Романтическая комедия Пола Фига (недавний триллер «Простая просьба» и провальные феминистские «Охотники за привидениями») рассказывает о безответственной и взбалмошной девушке Кейт, работающей «эльфом» в местном магазине новогодних подарков в Лондоне. На самом же деле Кейт видит себя большим артистом на сцене, но проходящие не совсем удачно прослушивания пока не приносят никакой пользы. Вскоре отчаявшаяся от призрачного будущего своей жизни Кейт встречает Тома (Генри Голдинг) и позже влюбляется в него.

Сценарий к фильму написала оскароносная Эмма Томпсон, за плечами которой роль, пожалуй, в эталонном ромкоме на все времена «Реальная любовь», а также сценарий к мелодраме «Разум и чувства».

В прокате с 5 декабря.