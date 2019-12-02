Пскович и великолучанка фиктивно зарегистрировали граждан Украины и Узбекистана

13:41, 04 декабря 2019, ПАИ

В Пскове и Великих Луках установлены местные жители, подозреваемые в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный 30-летний пскович решил поставить на учет в квартире дома по улице Юбилейной нескольких граждан Украины. Он уже признался в содеянном.

25-летняя неработающая жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала в квартире дома по улице Заводской в деревне Шелково Великолукского района двух граждан Республики Узбекистан. Она также дала признательные показания.

По данным фактам полиция проводит проверки.