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Основатели музея «Льняная губерния» претендуют на «Народное признание-2019»
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Культура

Основатели музея «Льняная губерния» претендуют на «Народное признание-2019»

Основатели музея «Льняная губерния» претендуют на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Псковская правда».

Забытую в регионе культуру хотят возродить предприниматели из Санкт-Петербурга Вера Фест, Владимир Максимов, Елена и Юрий Гуренко. Именно они летом открыли музей «Льняная губерния» в Печорах. Там можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение - из него делают зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум. Встречают гостей музея авторы проекта Вера Фест в длинном льняном платье и Владимир Москвин в рубахе изо льна. В такой одежде они ходят постоянно.

Сейчас в Псковской области лён не выращивают, а ведь когда-то регион славился этой культурой. Инициаторы создания музея истории льна в Печорах решили напомнить о былых достижениях псковичей в льноводстве и о том, насколько ценным и полезным является растение с синими цветочками.  

Премия «Народное признание» будет вручаться в 10-й раз в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Претендовать на её получение может любой желающий, имеющий отношение к Псковской области. Заявки принимают на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки находится здесь >>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

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