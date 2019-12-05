Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»

19:07, 05 декабря 2019, ПАИ

Спортзал «AthleticLOFT» претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Открытие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал генеральный директор «Батут 60» Павел Оберемко.

«Спортзал нового формата «AthleticLOFT» — это единственный в регионе спортивный лофт, который объединил в себе 4 экстремальных вида спорта: воркаут, паркур, брейкинг и батутный фристайл, — рассказал Павел Оберемко. — AthleticLOFT открылся 29 октября и работает ежедневно с 11:00 до 23:00».

Так, в спортзале есть воркаут-площадка, батуты, скалодром, гимнастическая дорожка для выполнения различных трюков, специально оборудованные препятствия для паркура и мягкая зона с консолью «X-box» для отдыха.

В числе тренеров спортзала опытные атлеты со стажем, которые принимали участие и судейство в различных соревнованиях по своим направлениям.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

Приём заявок на соискание награды завершился в 12:00 5 декабря, их поступило почти 120. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации стартует первый тур голосования за претендентов на награду.