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Общество

Владельцев торговых точек в Пскове могут поощрить за их оформление в новогодней тематике

Городские власти планируют поощрить активных псковичей, которые оформят свои торговые точки в Пскове в новогодней тематике. Об говорилось на заседании оргкомитета по организации праздника 4 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Варианты поощрения пока согласовываются. Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов рассказал, что в этом году планируется проведение торгового обслуживания новогодних праздников на улице Пушкина, а также в Детском и Финском парках. Время проведения этой ярмарки также находится на стадии согласования. 

Кроме этого, Андрей Сукманов отметил, что определены 22 места в городе для елочных базаров. Торговлю ёлками планируется организовать с 24 декабря.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поручил руководителям структурных подразделений администрации города и представителями территориальных органов государственной власти до 13 декабря предоставить подробный отчет о схеме размещения и количестве торговых точек на праздничных пространствах, о запланированных спортивных мероприятиях и перекрытии городских улиц.

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