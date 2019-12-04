Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции

21:41, 04 декабря 2019, ПАИ

Забытый зрителем пакет с обувью в Псковской областной филармонии по окончании концерта Дианы Арбениной стал причиной вызова полиции вечером 4 декабря. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила директор областной филармонии Елизавета Барышникова.

«Зритель не в том месте оставил пакет с обувью, решили перестраховаться. Призываем зрителя, который оставил обувь, вернуться за ней», – рассказала Елизавета Барышникова.

Концерт Дианы Арбениной начался на сцене БКЗ филармонии в 19:30.