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Tele2 о «Народном признании-2019»: Мы не могли обойти стороной одно из главных светских событий в Псковской области

Сергей Мартынов

«Мы не могли обойти стороной одно из главных светских событий Псковской области», - заявил в эфире ПАИ-live руководитель псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов, комментируя поддержку со стороны компании первой общественной премии «Народное признание-2019».

Он подчеркнул, что Tele2 всегда вела активную социальную жизнь в регионе. «Нам важно, чтобы наши имиджевые активности приносили пользу горожанам. Сейчас мы, например, проводим в Пскове бесплатные лекции от лидеров мнений и ведущих блогеров области. И безусловно мы не могли обойти стороной одно из главных светских событий региона. Благодаря номинантам наш регион развивается и кардинально меняется в лучшую сторону», - отметил Сергей Мартынов.

Он также пожелал удачи всем соискателям премии. «То, что номинанты уже попали в число тех, за кого мы все вместе будем голосовать – достижение. Они уже сделали многое, чтобы их назвали достоянием региона. Хочу верить, что такая общественная поддержка вдохновит конкурсантов на новые свершения. В любом деле важно получать положительную обратную связь. Если ты понимаешь, что приносишь пользу, то это чувство мотивирует тебя на новые свершения», - подчеркнул Сергей Мартынов.

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