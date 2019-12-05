На 30% хотят повысить стоимость ОСАГО в России

11:30, 05 декабря 2019, ПАИ

В России стоимость полиса ОСАГО могут увеличить на 30%, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков.

Уточняется, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить на 30% вверх и вниз. Также предлагают сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения.

По словам экспертов, больше всего изменения затронут жителей регионов-миллионников, в которых установлен высокий территориальный коэффициент.