На 30% хотят повысить стоимость ОСАГО в России
В России стоимость полиса ОСАГО могут увеличить на 30%, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков.
Уточняется, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить на 30% вверх и вниз. Также предлагают сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения.
По словам экспертов, больше всего изменения затронут жителей регионов-миллионников, в которых установлен высокий территориальный коэффициент.