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Общество

На 30% хотят повысить стоимость ОСАГО в России

В России стоимость полиса ОСАГО могут увеличить на 30%, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков.

Уточняется, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить на 30% вверх и вниз. Также предлагают сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения.

По словам экспертов, больше всего изменения затронут жителей регионов-миллионников, в которых установлен высокий территориальный коэффициент. 

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