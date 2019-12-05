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Общество

Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»

Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов», который организовали Андрей Поляков и Василий Демидов, претендует на первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Инициатива». Организаторы турнира воспользовались правом самовыдвижения.

В заявке отмечается, что корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» - новый и привлекательный проект, соревнования по футболу среди предприятий и организаций города Пскова с медийным освещением матчей.

По мнению организаторов проекта, турнир даёт участникам возможность укрепить здоровье и физическую форму посредством вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом. Кроме того, турнир пропагандирует здоровый образ жизни и организацию активного время провождения в выходные дни сотрудников предприятий. Также проект способствует укреплению связей внутри коллектива предприятий, неформального общения коллег разных возрастных групп.

При этом организаторы турнира отметили, что во время соревнований привлекались как сотрудники предприятий, так и члены их семей. Тем самым проект реализует принцип социальной значимости, популяризирует и развивает спорт в Пскове.

В настоящий момент проводится уже пятый сезон турнира, в соревнованиях принимают участие 18 предприятий.

Премия «Народное признание» в первый раз вручалась в Псковской области в 2010 году. В этом году победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие». Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря.

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