Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря

15:55, 05 декабря 2019, ПАИ

Гостем проекта ПАИ-live 5 декабря станет заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Предполагаем поговорить об особой экономической зоне «Моглино», которая заняла 4 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России 2019 года (АКИТ-2019), об инвестиционных проектах, перспективах появления новых предприятий, их социальной ответственности и готовности участвовать в жизни региона.

Начало эфира — 17:00.

Свои вопросы гостю можно адресовать уже сейчас здесь >>>.