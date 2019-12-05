Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря
Гостем проекта ПАИ-live 5 декабря станет заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Предполагаем поговорить об особой экономической зоне «Моглино», которая заняла 4 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России 2019 года (АКИТ-2019), об инвестиционных проектах, перспективах появления новых предприятий, их социальной ответственности и готовности участвовать в жизни региона.
Начало эфира — 17:00.
Свои вопросы гостю можно адресовать уже сейчас здесь >>>.