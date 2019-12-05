На кадастрирование участков и строений в Псковской области потребуется три года

18:20, 05 декабря 2019, ПАИ

Три года необходимо на работы по кадастрированию всех участков и строений в Псковской области. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире ПАИ-live 5 декабря.

По её словам, это достаточно большая и серьезная работа, которая начнётся в Псковской области со следующего года. Нинель Салагаева пояснила, что кадастрирование – это подготовка документов территориального планирования.

Вице-губернатор подчеркнула, что такую работу необходимо провести, во-первых, для того, что полностью выполнялись гражданские права людей в области участков и строений, а, во-вторых, для того, чтобы не ограничивать предпринимателей в развитии и привлекать новых инвесторов в регион.

На кадастрирование всех участков и строений в Псковской области потребуется около 500 млн рублей. Благодаря достигнутым договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым эти средства вернутся в бюджет региона в течение нескольких лет – по 100 млн рублей в год.