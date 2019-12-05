0
19:32
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
19:31
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
19:07
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
18:08
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
18:05
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
17:55
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:07
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
Еще новости
Общество

Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы

На сегодняшний день «Титан-Полимер более прозрачен, чем другие инвесторы, заходящие к нам в регион по такому же классу опасности», - заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 5 декабря.

Она напомнила, что компания уже получила все необходимые разрешения для строительства, при этом «Титан-Полимер» согласился с позицией администрации Псковской области и прошёл госэкспертизу, хотя делать этого был не обязан, поскольку предприятие относится к 4-му классу опасности. Нинель Салагаева отметила, что все документы по строительству завода «Титан-Полимер» размещены на сайте предприятия, а также с ними можно ознакомиться в приёмной завода на улице Ленина, 17.

«На сегодняшний день вопросов к прозрачности, открытости к данному инвестору нет вообще», - ещё раз подчеркнула вице-губернатор.

Она также пояснила, что «Титан-Полимер» - это несколько этапов производства, сейчас речь идёт о заводе по изготовлению БОПЭТ-плёнки.

Нинель Салагаева отметила, что завод «Титан-Полимер» относится к 4 классу опасности, а работающие в области свинокомплексы – к первому, в основном же действующие в регионе предприятия - это третий класс опасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой На кадастрирование участков и строений в Псковской области потребуется три года Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря Начался прямой эфир с директором псковского филиала Tele2 (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей Почему государственной и частной стоматологии сложно конкурировать в Псковской области рассказал эксперт Главный стоматолог Псковской области: У молодых стоматологов нет практики Эксперт: Нуждаемость в стоматологической помощи в Псковской области составляет 95 процентов Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Строительство завода «Титан-Полимер»
Нинель Салагаева: «Титан-Полимер» уже платит налоги в Псковской области 9 инвестпроектов для реализации в «Моглино» находятся на рассмотрении Андрей Михеев о заводе «Титан-Полимер»: Инвестор открыт и ничего не скрывает Выложены в отрытый доступ экспертизы «Титан-Полимера» Галина Неваленная: Важен открытый диалог по вопросам строительства «Титан-Полимера» Экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера» возглавит Владимир Зубов Руководство «Титан-Полимера» заявило о готовности участвовать в псковских социальных проектах ОНФ предложил создать экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера» Руководство «Титан-Полимера» ответило на критику псковского промышленника Связанные с химическими технологиями и полимерами направления откроет ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
05 декабря 2019
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
05 декабря 2019
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
05 декабря 2019
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 декабря 2019
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
05 декабря 2019
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»

Идет загрузка...