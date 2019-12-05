Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы

18:05, 05 декабря 2019, ПАИ

На сегодняшний день «Титан-Полимер более прозрачен, чем другие инвесторы, заходящие к нам в регион по такому же классу опасности», - заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 5 декабря.

Она напомнила, что компания уже получила все необходимые разрешения для строительства, при этом «Титан-Полимер» согласился с позицией администрации Псковской области и прошёл госэкспертизу, хотя делать этого был не обязан, поскольку предприятие относится к 4-му классу опасности. Нинель Салагаева отметила, что все документы по строительству завода «Титан-Полимер» размещены на сайте предприятия, а также с ними можно ознакомиться в приёмной завода на улице Ленина, 17.

«На сегодняшний день вопросов к прозрачности, открытости к данному инвестору нет вообще», - ещё раз подчеркнула вице-губернатор.

Она также пояснила, что «Титан-Полимер» - это несколько этапов производства, сейчас речь идёт о заводе по изготовлению БОПЭТ-плёнки.

Нинель Салагаева отметила, что завод «Титан-Полимер» относится к 4 классу опасности, а работающие в области свинокомплексы – к первому, в основном же действующие в регионе предприятия - это третий класс опасности.