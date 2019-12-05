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Общество

Сергей Грахов: Нареканий к работе фонда капремонта нет

«Нареканий к работе фонда капремонта нет, скорее к подрядчикам, которые проводят работы», — сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в прямом эфире нового проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря.

«Некачественный ремонт зачастую делают именно подрядчики, которых мы заставляем переделывать, а они сопротивляются — начинаются суды», — рассказал он.

Также Сергей Грахов пояснил, что денег на счете оператора достаточно. «Задолженность жителей за взносы по капремонту — 500 млн рублей, полмиллиарда! Это просроченная задолженность, когда люди не платят более 3 месяцев». По его словам, такая сумма формируется из-то того, что многие занимают принципиальную позицию по неоплате взносов.

«По закону региональный оператор может выставлять штрафы и пени за неуплату, но пока этого не делает, — продолжил председатель комитета. — Сейчас мы начнем активную информационную кампанию о том, что надо платить за капремонт». По его словам, с 1 апреля 2020 года начнется работа по выставлению штрафов и пени.

«Призываю псковичей, не заплативших за капремонт, найти возможность сократить долг. Мы тогда сможем больше сделать для вас», — сказал Сергей Грахов и пояснил, что пени будут начисляться на имеющиеся долги, а не те, что возникнут с апреля.

Кроме этого, Сергей Грахов рассказал, что капремонт осложняется тем, что иногда жильцов просто не застать дома, поэтому не провести нужные работы, а кто-то отказывается пускать рабочих. «Если подрядчик некачественно, например, сделал кровлю, то в 100% случаев мы заставляем восполнить причиненный ущерб. Причем в 90% удается даже обойтись без суда», — добавил он.

По окончании Сергей Грахов подчеркнул, что нерадивых подрядчиков «удается образумить». «Сейчас мы со всеми в конструктивном диалоге», — заключил председатель комитета.

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