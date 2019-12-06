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Общество

Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум

 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум 6 декабря, который проходит в стенах Псковского государственного университета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Выступая на пленарном заседании «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира», глава региона отметил, что ему приятно видеть друзей, с которыми начали первый псковский медиафорум в прошлом году. «Многие приехали впервые, и я надеюсь, что вы станете нашими традиционными гостями», — добавил он.

«Общими усилиями мы создали новую смысловую точку в регионе, интересную площадку для обсуждений, — продолжил Михаил Ведерников. — Не без трудностей, но прошла реформа районных СМИ, благодаря которой появился новый медиахолдинг. Проходят встречи с журналистами — не так регулярно, как хотелось бы, но всё же. Вчера прошла встреча с главными редакторами районных газет, сегодня — еще одна встреча с журналистами региона без галстуков, а 24 декабря — традиционная прямая линия с губернатором».

Михаил Ведерников подчеркнул, что средства массовой информации и социальные сети имеют большое влияние не только на государственную систему, но и на бизнес. «Работа наших СМИ — хорошая прививка от равнодушия, высокомерия и безнаказанности. Могу сказать, что это характерно не для каждого субъекта, а значит это ваша большая заслуга», — пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что только во взаимодействии можно приблизиться к истине, и собрать полную картину реальности, а медиафорум поможет сделать шаг в эту сторону. «Впереди насыщенный день. Желаю всем новых знакомств, потому что именно коммуникации дают новые знания», — добавил глава региона.

Официальный хештег II Псковского медиафорума: #медиафорум60.

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