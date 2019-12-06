Почти на 550 тысяч рублей рыбы выловил браконьер из Чудского озера

15:48, 06 декабря 2019, ПАИ

В конце ноября сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству задержали браконьера, который выловил из Чудского озера рыбы на 549 тысяч 425 рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, рыбак не имел разрешения на добычу рыбы. Он с применением транспорта выловил с помощью сетей 530 экземпляров ряпушки, 63 плотвы, 7 окуней, и по одному экземпляру щуки, налима и густеры.

У браконьера изъяли весь улов, транспорт и запрещенные орудия лова. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).