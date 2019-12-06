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Общество

Михаил Ведерников: Если говорить об экологической безопасности, нужно взвешивать все риски совокупно

«Если говорить об экологической безопасности, нужно взвешивать все риски совокупно», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя тему строительства завода «Титан-Полимер», на встрече с журналистами в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что в Пскове функционирует 70 предприятий, которые находятся между 1 и 4 классом опасности. «Хочу спросить, а почему такой ажиотаж вокруг «Титан-Полимера»? Все свинокомплексы, которые у нас работают, 1-го класса опасности», – отметил он.  

По его словам, такие предприятия, как «Титан-Полимер», строят в центре городов. Также Михаил Ведерников подчеркнул, что поддерживает развитие промышленности в регионе.

При этом губернатор пояснил, что общественных слушаний по строительству завода «Титан-Полимер» не было потому, что в данной ситуации – при 4-м классе опасности – они не предусмотрены законом. «Было общественное обсуждение. Как оно прошли – другой вопрос. Я всё-таки считаю, что в более широком составе это нужно было обсуждать, дать возможность всем высказаться», – пояснил он.  

Михаил Ведерников добавил, что разрешения на строительство завода «выдаются на за деньги», а потому что производство соответствует нормативам и требованиям. 

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