Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира

13:48, 09 декабря 2019, ПАИ

Россию отстранили от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и первенствах под флагом страны. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Кроме этого, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. «Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - приводит ТАСС сообщение WADA.

Помимо указанных ограничений исполком WADA запретил госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) посещение международных спортивных мероприятий.