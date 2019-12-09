Три медали привезла псковичка с кубка России по пара-бадминтону

10:06, 10 декабря 2019, ПАИ

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская привезла три медали с кубка России по пара-бадминтону, который проходил в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Так, Екатерина Огинская по результатам соревнований завоевала «серебро» в личном зачете и две золотые медали в парном зачете. Одну золотую медаль в женской паре с представительницей Ульяновской области, вторую - в смешанном парном разряде с представителем Чувашии.

Вместе с Екатериной Огинской Псковскую область на соревнованиях представлял ещё один спортсмен центра спортивной подготовки региона Эдуард Барканов. Ему не удалось завоевать призовые места.