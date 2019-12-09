0
20:11
Флаг спустить
14:52
Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам
13:48
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
00:59
Боксёр из Великих Лук завоевал чемпионский титул по версии WBA
21:34
Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован
14:13
Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»
11:35
10-летний картингист претендует на премию «Народное признание-2019»
Еще новости
Спорт

Три медали привезла псковичка с кубка России по пара-бадминтону

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская привезла три медали с кубка России по пара-бадминтону, который проходил в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Так, Екатерина Огинская по результатам соревнований завоевала «серебро» в личном зачете и две золотые медали в парном зачете. Одну золотую медаль в женской паре с представительницей Ульяновской области, вторую - в смешанном парном разряде с представителем Чувашии.

Вместе с Екатериной Огинской Псковскую область на соревнованиях представлял ещё один спортсмен центра спортивной подготовки региона Эдуард Барканов. Ему не удалось завоевать призовые места.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам
09 декабря 2019
Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
09 декабря 2019
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
Боксёр из Великих Лук завоевал чемпионский титул по версии WBA
08 декабря 2019
Боксёр из Великих Лук завоевал чемпионский титул по версии WBA
Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован
05 декабря 2019
Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован
Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»
10-летний картингист претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
10-летний картингист претендует на премию «Народное признание-2019»
Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях
03 декабря 2019
Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новому проекту
03 декабря 2019
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новому проекту

Идет загрузка...