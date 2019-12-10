Около 150 вакансий открывает «Титан-Полимер» в Пскове

11:01, 10 декабря 2019, ПАИ

В ближайшее время на ресурсах службы занятости Псковской области будут размещены около 150 вакансий для специалистов, в которых нуждается новое предприятие - «Титан-Полимер». Об этом 10 декабря сообщил его директор Герман Петрушко в рамках подписания договора о сотрудничестве с Псковским государственным университетом.

Руководитель предприятия подчеркнул, что данное соглашение и призвано помочь в решении кадрового вопроса.

«Кадровая тема требует пристального внимания со стороны разных региональных структур, чтобы ее непростое решение получило правильный вектор. Мы, как инвесторы, видим необходимость нашего планомерного участия в данном процессе. Потребность в кадрах у нас уже есть», - пояснил он.

Герман Петрушко добавил, что на площадке особой экономической зоны «Моглино» в ближайшее время стартует строительство первой очереди предприятия — речь идет о производстве БОПЭТ-пленки. И потому специалисты нужны самого разного профиля.

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с университетом в Пскове начнется подготовка специалистов для химической промышленности. Работа стартует с сентября 2020 года. Обучение будет проводиться не только в аудиториях вуза, но и на предприятии.

Как отметили в ПсковГУ, в новой образовательной программе особое внимание будет уделено защите окружающей среды и экологии.