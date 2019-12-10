Четыре диплома привезли псковичи с всероссийского слёта активистов движения «Пост №1»

14:17, 10 декабря 2019, ПАИ

Команда воспитанников псковского военно-патриотического центра «Патриот» привезла четыре диплома всероссийского слёта активистов движения «Пост №1», который проходил в Севастополе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Так, псковичка Елизавета Лихолет заняла первое место в личном первенстве по разборке и сборке макета массогабаритного автомата Калашникова.

Также псковичи заняли второе место на конкурсах и соревнованиях слёта, третье место – по итогам силовой эстафеты, а также в строевой подготовке «Твёрже шаг».

300 участников слёта из 30 регионов страны в течение трёх дней участвовали в мастер-классах, творческих конкурсах и показывали строевую подготовку. Также руководители детских команд обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи и поделились собственным опытом.

Движение «Пост № 1» организовано для школьников, воспитанников кадетских училищ и членов общественных организаций, участвующих в церемониях смены почётного караула. Его цель - повышение уровня физической подготовки и совершенствование знаний по военно-прикладным и техническим дисциплинам у подрастающего поколения.