0
20:08
Ролик о Псковской области будут показывать в поездах
19:03
Запрет выхода и выезда на лёд введён в Псковской области
17:40
Заболеваемость ОРВИ на 20 процентов превысила эпидпорог в Псковской области
16:53
Четыре жилых комплекса Пскова покажут участникам Тура по новостройкам 14 декабря
16:25
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
15:20
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
14:35
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Еще новости
Общество

Несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев выявлены в Псковской области

В Псковской области выявлены несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове 29-летняя не работающая горожанка фиктивно зарегистрировала в доме на улице Новоселов трёх граждан Киргизии. По данному факту проводится проверка.

Также 32-летняя жительница Палкинского района фиктивно поставила на миграционный учет в доме в деревне Лещихино гражданина Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 32-летняя не работающая псковичка фиктивно зарегистрировала в доме на улице Юбилейной в Печорах гражданина Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А 57-летний житель деревни Ложнево Псковского района фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Узбекистана и гражданина Армении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Ролик о Псковской области будут показывать в поездах
10 декабря 2019
Ролик о Псковской области будут показывать в поездах
Запрет выхода и выезда на лёд введён в Псковской области
10 декабря 2019
Запрет выхода и выезда на лёд введён в Псковской области
Заболеваемость ОРВИ на 20 процентов превысила эпидпорог в Псковской области
10 декабря 2019
Заболеваемость ОРВИ на 20 процентов превысила эпидпорог в Псковской области
Четыре жилых комплекса Пскова покажут участникам Тура по новостройкам 14 декабря
10 декабря 2019
Четыре жилых комплекса Пскова покажут участникам Тура по новостройкам 14 декабря
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
10 декабря 2019
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
10 декабря 2019
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
10 декабря 2019
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове

Идет загрузка...