Несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев выявлены в Псковской области
В Псковской области выявлены несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В частности, в Пскове 29-летняя не работающая горожанка фиктивно зарегистрировала в доме на улице Новоселов трёх граждан Киргизии. По данному факту проводится проверка.
Также 32-летняя жительница Палкинского района фиктивно поставила на миграционный учет в доме в деревне Лещихино гражданина Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Кроме того, 32-летняя не работающая псковичка фиктивно зарегистрировала в доме на улице Юбилейной в Печорах гражданина Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.
А 57-летний житель деревни Ложнево Псковского района фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Узбекистана и гражданина Армении.