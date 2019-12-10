Несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев выявлены в Псковской области

22:27, 10 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области выявлены несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове 29-летняя не работающая горожанка фиктивно зарегистрировала в доме на улице Новоселов трёх граждан Киргизии. По данному факту проводится проверка.

Также 32-летняя жительница Палкинского района фиктивно поставила на миграционный учет в доме в деревне Лещихино гражданина Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 32-летняя не работающая псковичка фиктивно зарегистрировала в доме на улице Юбилейной в Печорах гражданина Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А 57-летний житель деревни Ложнево Псковского района фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Узбекистана и гражданина Армении.