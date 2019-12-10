33 тысячи рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю
С 2 по 8 декабря в Псковской области рыбинспекторы выявили 2 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
В результате проверок сотрудники Росрыболовства наложили штрафы на 30 тысяч рублей. Взыскать удалось 33 тысячи рублей.
В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 75 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 379 тысяч 950 рублей.