Призыв в армию: основные этапы, особенности прохождения службы, возможность получить освобождение

17:37, 12 декабря 2019, ПАИ

Армия по призыву является обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Данный процесс завершается отметкой о прохождении срочной службы уже непосредственно в военкомате по месту жительства.

Особенности процедуры призыва

Непосредственно армейской срочной службе предшествует несколько этапов. Первоначально молодой человек становится на воинский учёт, что сопровождается выдачей приписного свидетельства. Данная процедура осуществляется при достижении возраста 17 лет.

В дальнейшем военный комиссариат периодически вручает повестки для уточнения всех деталей. По результатам их рассмотрения выносится решение о призыве.

При этом призывника отправляют на прохождение медицинской комиссии, итогом которой станет присвоение определенной категории годности. Она оказывает важнейшее влияние на то, в какие войска может быть отправлен призывник. На данный момент времени солдаты срочной службы не задействуются только в пограничных войсках. При этом может быть вынесено решение и о недопущении к службе в связи с неудовлетворительными показателями здоровья. Узнать, с какими заболеваниями не возьму на службу в армию, можно на сайте компании ПризываНет — prizyvanet.ru.

Служба в армии

В дальнейшем призывник сначала отправляется к областному или краевому военному комиссариату с дальнейшим перемещением к месту несения службы. В процессе нахождения в армии молодой человек будет обучен специальным навыкам, в зависимости от рода войск. При этом будет соблюдаться требуемый режим питания и сна. Проводятся разные мероприятия на развитие и поддержание здорового образа жизни.

Срок нахождения в рядах российской армии при прохождении срочной службы составляет 12 месяцев. Предпринимаются серьезные шаги по улучшению быта молодых бойцов, что сопровождается установкой стиральных машин, душевых кабин и прочих благ непосредственно в расположении казармы.

Для призывников со спортивными навыками предусматривается специальная рота. Это позволяет поддерживать себя в форме ежедневно.

В каких случаях не берут на срочную службу?

От срочной службы полностью или временно освобождаются следующие лица: