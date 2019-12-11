Пенсионерку насмерть сбили в Локне

11:27, 13 декабря 2019, ПАИ

В Локне на перекрестке улиц Шарикова и Социалистической 12 декабря около 8:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пожилая женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём автомашины Lada Largus находился 51-летний мужчина. 67-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка скончалась от полученных травм до прибытия медиков. Ведется проверка, выясняются все обстоятельства этого происшествия.