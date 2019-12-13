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Общество

Заседание комиссии по вопросам помилования осужденных прошло в Псковской области

Заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов провел выездное заседание комиссии по вопросам помилования осужденных в исправительной колонии №2 (поселок Крюки Островского района). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Члены комиссии, в состав которой вошел также и начальник УФСИН России по Псковской области Игорь Кумчук, рассмотрели ходатайства 5 осужденных, которые обратились с прошением о помиловании. Обращение трех осужденных проводили без их присутствия. Еще двое заключенных, которые отбывают наказание в ИК-2, были приглашены лично. Осужденные обосновали причины подачи ходатайств, а также рассказали комиссии о сложившихся жизненных ситуациях. 

Во время рассмотрения ходатайств члены комиссии обращали внимание на характер и степень общественной опасности совершенного осужденными деяния. Кроме того, уделялось внимание поведению заключенных, сроку наказания и иным факторам. 

Все рассмотренные ходатайства и материалы были изучены, в дальнейшем их направят губернатору региона. Окончательное решение примет президент России Владимир Путин. 

После заседания члены комиссии также осмотрели ИК-2, в которых осужденные отбывают наказание, добавили в пресс-службе.

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